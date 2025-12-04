Последнее в году суперлуние можно будет увидеть в ночь на 5 декабря

В следующий раз это явление жители Земли смогут наблюдать в ночь на 4 января 2026 года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Третье и последнее в 2025 году суперлуние смогут увидеть жители Земли в ночь на 5 декабря. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Сегодня - последняя полная Луна года. <…> Из трех суперлуний, которыми завершается 2025 год, это - третье по порядку (после 7 октября и 5 ноября) и второе по значимости. Луна сегодня ночью будет лишь на 0,06% меньше по размеру, чем месяц назад, когда она достигала максимального в году размера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в следующий раз это явление можно будет наблюдать в ночь с 3 на 4 января 2026 года.

"В этот раз математически точный момент приходится на 02:14 мск, и есть небольшой шанс увидеть не просто полную, а почти или даже точно математически полную Луну", - уточняется в сообщении.