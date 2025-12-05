РФ и Индия приветствовали расширение сотрудничества в космосе в мирных целях

Стороны также отметили прогресс во взаимовыгодном сотрудничестве в области разработки, производства и эксплуатации ракетных двигателей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Москва и Нью-Дели приветствовали расширение сотрудничества между Роскосмосом и Индийской организацией космических исследований в использовании космического пространства в мирных целях. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

"Стороны приветствовали расширение сотрудничества между государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и Индийской организацией космических исследований в использовании космического пространства в мирных целях, включая пилотируемые космические программы, спутниковую навигацию и исследования планет", - говорится в документе.

Россия и Индия также отметили прогресс во взаимовыгодном сотрудничестве в области разработки, производства и эксплуатации ракетных двигателей.