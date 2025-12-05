РБК: Баканов пожелал успеха кандидату на пост главы NASA Айзекману

На вопрос, планирует ли глава Роскосмоса встретиться с Джаредом Айзекманом, он пообещал ответить в середине декабря, сообщила газета

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов пожелал успехов кандидату на пост главы NASA Джареду Айзекману, которого поддержал президент США Дональд Трамп.

"Я знаю, что внесли в сенат, назначено согласование его [назначения]. Ну, успехов ему в сенате", - заявил глава госкорпорации изданию РБК.

На вопрос, планирует ли Баканов встретиться с Айзекманом, он пообещал ответить в середине декабря, сообщила газета.

Ранее стало известно, что на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по коммерции, науке и транспорту Айзекман заявил о необходимости создания базы на поверхности Луны, а также о намерении добиваться того, чтобы США более не уступали другим странам в плане возможностей освоения космоса.

Трамп в 2025 году уже выдвигал Айзекмана кандидатом на пост главы NASA. 30 апреля комитет Сената Конгресса США по коммерции, науке и транспорту рекомендовал утвердить Айзекмана на упомянутую должность. Ожидалось, что итоговое голосование по вопросу о его назначении пройдет в Сенате в июне. Однако 31 мая американский лидер заявил об отзыве кандидатуры Айзекмана и намерении назвать нового претендента на упомянутый пост. Американские СМИ называли Айзекмана ставленником Илона Маска.