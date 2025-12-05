Россия определилась с углом наклонения космической станции РОС

Он будет равен 51,6 градуса

Макет Российской орбитальной станции © Виктор Бодров/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. РФ утвердила угол наклонения для Российской орбитальной станции (РОС), он будет равен 51,6 градуса, сообщил первый вице-премьер страны Денис Мантуров. На этой же орбите находится Международная космическая станция.

"Здесь мы двигаемся параллельными курсами. Мы приняли решение по углу наклонения 51,6 градуса для нашей космической станции РОС", - сказал он в интервью RT.

Мантуров добавил, что Россия и Индия планируют разместить свои космические станции на одной орбите.

Сейчас в РФ идут работы над перспективной Российской орбитальной станцией. Долгое время шла речь о планах запустить РОС на полярную орбиту с наклоном около 97 градусов. Это позволило бы наблюдать с борта всю территорию РФ и стратегически важный Севморпуть, но вместе с тем принесло бы новые риски, связанные с радиацией и другими факторами.

Летом гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что орбита перспективной станции еще окончательно не выбрана. В сентябре он сообщил, что решение по ее наклонению будет принято "в ближайшее время", а сразу после этого начнется изготовление первого модуля станции.

Запланированная стоимость проекта - 608,9 млрд рублей. Первым на орбиту отправится научно-энергетический модуль - его запуск намечен на конец 2027 года. Также до 2030 года планируется запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули - вместе с НЭМ они составят ядро станции. Второй этап развертывания станции подразумевает расширение станции путем стыковки двух целевых модулей с 2031 по 2033 годы.