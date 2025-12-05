Эксперт Железняков: экономические и технические причины обусловили выбор орбиты РОС

По словам специалиста, решение о размещении РОС на полярной орбите повлекло бы негативные последствия

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Экономические и технические выгоды, а также потенциальный риск для здоровья космонавтов легли в основу решения России о создании Российской орбитальной станции (РОС) с углом наклонения 51,6 градуса. Такое мнение ТАСС высказал историк космонавтики Александр Железняков.

На этой же орбите находится Международная космическая станция (МКС). "Риск [для] здоровья космонавтов плюс некоторые экономические и технические выгоды, которые приносит такое наклонение, послужили основой для того, чтобы мы по-прежнему эксплуатировали орбиту с наклонением 51,6 градуса. Я с самого начала был против выбора полярной орбиты для РОС, так что я считаю, что Россия приняла верное решение, все сделано правильно", - сказал Железняков.

По словам специалиста, решение о размещении РОС на полярной орбите повлекло бы целый ряд негативных последствий. "В частности, из-за наклонения орбиты вес модулей, которые можно было на нее вывести, был бы меньше, чем мы сможем вывести на орбиту с наклонением 51,6 градуса. Теперь же научной аппаратуры будет больше. Кроме того, действительно есть риск космического излучения: космонавтам бы пришлось меньше времени работать на станции, размещенной на полярной орбите, чем они могут себе позволить на МКС или на РОС с таким наклонением. Это тоже несколько ограничивает возможности научных исследований и работ на станции", - отметил Железняков.

Эксперт также подчеркнул, что решение о создании перспективной РОС на той же орбите, что и МКС, может повлечь сдвиг графика строительства станции. "В отношении графика создания РОС - все-таки надо будет вносить изменения в уже утвержденный эскизный проект, поскольку изначально он создавался для полярной орбиты. Поэтому, конечно, могут быть некоторые коррективы по срокам, но незначительные", - уточнил Железняков.

Ранее сообщалось, что запланированная стоимость проекта РОС - 608,9 млрд рублей. Первым на орбиту отправится научно-энергетический модуль - его запуск намечен на конец 2027 года. Также до 2030 года планируется запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули - вместе с НЭМ они составят ядро станции. Второй этап развертывания станции подразумевает расширение станции путем стыковки двух целевых модулей с 2031 по 2033 годы.