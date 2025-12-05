Самый крупный комплекс солнечных пятен проходит через линию Солнце - Земля

Речь идет о комплексе 4294-4296-4298, суммарная площадь которого превышает 2 тыс. миллионных долей солнечной полусферы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Самый большой в 2025 году комплекс солнечных пятен в настоящее время проходит через центральную линию Солнце - Земля. В ближайшие трое суток риск мощных солнечных вспышек будет максимально высоким, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

Речь идет о комплексе пятен 4294-4296-4298, суммарная площадь которого превышает 2 тыс. миллионных долей солнечной полусферы (м.д.п.), что относит его к числу крупнейших в текущем столетии. Ключевой элемент структуры - область 4294 площадью около 1,3 тыс. м.д.п., это крупнейшее пятно 2025 года и второе по величине в текущем солнечном цикле.

Области 4294 и 4296 имеют высшую магнитную классификацию Beta-Gamma-Delta, соответствующую максимальному потенциалу вспышечной активности. При этом, несмотря на почти стопроцентные расчетные вероятности вспышек уровня M и 20-50% - уровня X, за последние пять суток не зафиксировано ни одной вспышки этих классов. Ученые отмечают, что регистрируется лишь повышенный фон рентгеновского излучения, указывающий на непрерывное выделение энергии и нагрев плазмы.

Ожидается, что через трое суток область выйдет из зоны прямого геоэффективного воздействия и сместится в зону касательных ударов, однако даже в этом случае последствия крупных вспышек могут оказаться заметными для Земли.