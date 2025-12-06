Руководство корпунктом ТАСС на МКС перешло Кудь-Сверчкову

МКС, 6 декабря. /ТАСС/. Шестой спецкор ТАСС на Международной космической станции (МКС) космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий передал руководство корреспондентским пунктом на станции своему коллеге, командиру 74-й долговременной экспедиции Сергею Кудь-Сверчкову. Об этом сообщили сами космонавты с борта МКС.

"Вот и подошла к концу 73-я длительная экспедиция на МКС. Для меня это первый полет, и в первый раз я выступал в качестве корреспондента информационного агентства ТАСС. Для меня это очень почетная миссия и роль. И я надеюсь, я с ней справился успешно, освещал все интересные события, которые проходили на борту станции: выходы в открытый космос, стыковки и расстыковки кораблей. И в этот торжественный день передаю, как мне кажется, один из самых главных атрибутов корреспондента на МКС, это фотоаппарат, Сергею Кудь-Сверчкову. И надеюсь, что он будет теперь вещать о новых интересных новостях, продолжать уже во время 74-й экспедиции", - подвел итоги Зубрицкий.

"Корпункт ТАСС на МКС продолжит свою работу. Надеюсь, со мной тоже будет интересно. Всем хороших новостей и до встречи в эфире", - сказал Кудь-Сверчков.

ТАСС и госкорпорация "Роскосмос" 17 ноября 2021 года подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым в декабре того же года на МКС был открыт корпункт агентства. Специальными корреспондентами по совместительству являются космонавты Роскосмоса. Первым сотрудником информагентства на орбитальной станции был Александр Мисуркин, который 8-20 декабря 2021 года возглавлял экипаж корабля "Союз МС-20" и 20-й экспедиции посещения МКС. Затем спецкорами ТАСС на станции были Олег Артемьев, Дмитрий Петелин, Олег Кононенко и Иван Вагнер. С апреля в орбитальном корпункте работал Алексей Зубрицкий.