На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

Она длилась 15 минут

© Официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Солнечная вспышка высочайшего класса - Х зафиксирована в понедельник утром, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"8 декабря в 08:01 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4298 (S14W51) зарегистрирована вспышка Х2.1 продолжительностью 15 минут", - говорится в сообщении.

Также в ночь на понедельник произошли две вспышки класса М - М2.5 и М2.1.

Вспышка класса Х произошла в крупнейшем в году комплексе пятен, который состоит из областей 4294, 4296 и 4298.

"Как правило, такие короткие взрывы не приводят к выбросам плазмы, являющимся основным способом ударного воздействия на Землю, хотя на первых видео, которые уже успели поступить с орбиты, как будто видны движения вещества вверх из эпицентра взрыва. По этой причине есть вероятность, что часть солнечного вещества ушла в межпланетное пространство, но шансы задеть Землю с наблюдаемого угла все равно очень небольшие, и предварительно геоэффективность события низкая", - уточняется в сообщении лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

О вспышках

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.