Эксперт Бурмистров рассказал, когда начинать наблюдение за звездопадом Геминиды

Он ожидается в ночь с 13 на 14 декабря и будет виден примерно с 22:00 по местному времени, сообщил эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пик метеорного потока Геминиды, ожидаемый в ночь с 13 на 14 декабря, будет виден примерно с 22:00 по местному времени. "Падающие звезды" нужно искать на восточной части неба, сообщил эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.

Читайте также

Почему возникают метеорные потоки

Область вылета метеоров (радиант) будет находиться в созвездии Близнецов.

"Начинать наблюдения стоит с наступлением темноты, примерно с 22 часов, и следить за восточной частью неба. Наибольшее количество "падающих звезд" будет видно после полуночи, когда радиант поднимется высоко над горизонтом", - сказал Бурмистров, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Он посоветовал выбирать для наблюдения место вдали от городских огней. Глазам потребуется около получаса, чтобы полностью адаптироваться к темноте.

"Смотреть нужно не строго на радиант, а на область неба вокруг созвездия Близнецов", - уточнил эксперт.

Геминиды образованы открытым в 1983 году объектом 3 200 Фаэтон (3 200 Phaethon) - промежуточным между астероидом и кометой. Ранее Московский планетарий сообщил о том, что в этом году ожидаемая мощность потока составляет около 120 метеоров-вспышек в час. По количеству "падающих звезд" Геминиды превосходят все ежегодные метеорные потоки.