На МКС приготовили торт для возвращающегося на Землю экипажа "Союза МС-27"

На угощении изображено число 73, символизирующее 73-ю длительную экспедицию МКС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Экипаж Международной космической станции (МКС) приготовил торт для космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также астронавта NASA Джонатана Кима, которые в скором времени вернутся на Землю на корабле "Союз МС-27". Это следует из видео, опубликованного в Telegram-канале госкорпорации.

"Этой ночью на МКС провожают экипаж, в честь события - космический торт!" - говорится в сообщении Роскосмоса.

На видео продемонстрировано кружащееся в невесомости угощение, на котором изображено число 73, которое символизирует 73-ю длительную экспедицию МКС.