Космонавты и астронавт вернутся на Землю после 245 дней в космосе

Приземление аппарата с экипажем станции ожидается в 08:04 мск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Возвращаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-27" с тремя членами экипажа приземлится в степях Казахстана в ночь на 9 декабря. Он вернет на Землю участников 73-й длительной экспедиции на МКС космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также астронавта NASA Джонатана Кима, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"9 декабря экипаж корабля "Союз МС-27" вернется домой. На борту - Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Джонатан Ким. Экипаж жил и работал на Международной космической станции с апреля этого года. Космонавты проводили научные эксперименты, встречали корабли, выходили в открытый космос, делились снимками нашей планеты", - говорится в сообщении госкорпорации.

Отстыковка корабля от модуля "Причал" намечена на 04:41 мск. После этого "Союз МС-27" перейдет в автономный полет, примерно в 07:10 мск включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. От спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки - они сгорят в плотных слоях атмосферы.

Когда спускаемый аппарат с экипажем войдет в плотные слои атмосферы, он начнет аэробаллистическое торможение. В результате вокруг него образуется облако плазмы температурой около 2 тыс. градусов, поэтому после посадки теплозащитный слой будет черным и местами обгоревшим. Облако плазмы также на несколько минут затруднит связь с экипажем корабля.

Дальнейшее торможение произойдет за счет парашютов. На высоте менее метра до земли на "Союзе МС-27" сработают двигатели мягкой посадки. Приземление спускаемого аппарата ожидается 08:04 мск в районе города Жезказган в Казахстане. На Земле экипаж будет ждать поисково-спасательная группа.

Экспедиция МКС-73 и корпункт ТАСС

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-27" с экипажем 73-й длительной экспедиции на МКС стартовал с космодрома Байконур 8 апреля 2025 года. В космический полет отправились Рыжиков, Зубрицкий и Ким. За время полета члены экипажа провели множество научных исследований и экспериментов, ремонтно-восстановительных работ, а также мероприятий по связям с общественностью. Рыжиков и Зубрицкий совершили два выхода в открытый космос. Основными задачами выходов были установка аппаратуры экспериментов "Экран-М" и "Импульс".

После отбытия Зубрицкого руководство корпунктом ТАСС на МКС возьмет на себя Сергей Кудь-Сверчков.