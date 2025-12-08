Космонавты и астронавт перешли с МКС на борт корабля "Союз МС-27"

Приземление спускаемого аппарата ожидается в Казахстане в 08:04 мск

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким перешли с Международной космической станции (МКС) на борт корабля "Союз МС-27" и закрыли люки перед возвращением на Землю, следует из трансляции Роскосмоса.

Теперь экипажу предстоит надеть скафандры и занять места в ложементах.

Корабль "Союз МС-27" отстыкуется от узлового модуля "Причал" в 04:41 мск. После этого он перейдет в автономный полет, примерно в 07:10 мск включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 146 км юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане в 08:04 мск.

Экипаж корабля "Союз МС-27" прибыл на МКС 8 апреля этого года. За время полета члены экипажа провели множество научных исследований, экспериментов, а также ремонтно-восстановительных работ. Космонавты Рыжиков и Зубрицкий совершили два выхода в открытый космос. Основными задачами выходов были установка аппаратуры экспериментов "Экран-М" и "Импульс".