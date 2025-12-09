Командир МКС-74 запечатлел отстыковку и отбытие "Союза МС-27"

На корабле возвращается выполнивший свою миссию экипаж 73-й долговременной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также астронавта NASA Джонатана Кима

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Кудь-Сверчков/ ТАСС

МКС, 9 декабря. /ТАСС/. Командир долговременной экспедиции и спецкор ТАСС на Международной космической станции (МКС) Сергей Кудь-Сверчков поделился кадрами отстыковки и возвращения на Землю пилотируемого корабля "Союз МС-27".

На нем возвращается выполнивший свою космическую миссию экипаж 73-й долговременной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также астронавта NASA Джонатана Кима. Экипаж прибыл на станцию 8 апреля. За время его работы было проведено множество научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос.