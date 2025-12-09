"Союз МС-27" включил двигатели на торможение перед спуском на Землю

Приземление спускаемого аппарата ожидается в Казахстане в 08:04 мск

КОРОЛЕВ /Московская область/, 9 декабря. /ТАСС/. Двигатели корабля "Союз МС-27", на борту которого находятся участники 73-й длительной экспедиции на МКС - космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким, включены на торможение, передает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами.

В скором времени от спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки, которые сгорят в плотных слоях атмосферы вместе с удаляемыми грузами.

В плотных слоях атмосферы начнется аэробаллистическое торможение спускаемого аппарата. Вокруг него образуется облако плазмы температурой около 2 тыс. градусов, поэтому после посадки теплозащитный слой будет черным. Из-за облака плазмы связь с экипажем на несколько минут будет затруднена.

Дальнейшее торможение произойдет за счет парашютов. На высоте менее метра до земли на "Союзе МС-27" сработают двигатели мягкой посадки. Приземление спускаемого аппарата ожидается в Казахстане в 08:04 мск.