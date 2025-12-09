ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Космонавты Рыжиков и Зубрицкий и астронавт Ким вернулись на Землю

Корабль "Союз МС-27" с ними на борту приземлился в Казахстане
КОРОЛЕВ /Московская область/, 9 декабря. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким вернулись на Землю, передает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами.

Космонавты и астронавт вернулись со станции на борту корабля "Союз МС-27", который приземлился в Казахстане. К месту посадки направились спасатели, которые помогут членам экипажа выбраться из спускаемого аппарата. 

