Космонавты Рыжиков и Зубрицкий и астронавт Ким вернулись на Землю
Редакция сайта ТАСС
05:05
обновлено 05:07
КОРОЛЕВ /Московская область/, 9 декабря. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким вернулись на Землю, передает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами.
Космонавты и астронавт вернулись со станции на борту корабля "Союз МС-27", который приземлился в Казахстане. К месту посадки направились спасатели, которые помогут членам экипажа выбраться из спускаемого аппарата.