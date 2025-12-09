Стартовый стол для ракет-носителей "Ангара" ввели в эксплуатацию

Соответствующее разрешение дирекция космодрома Восточный получила 8 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Стартовый стол для ракет-носителей тяжелого класса "Ангара" введен в эксплуатацию на космодроме Восточный. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"На космодроме Восточный введен в эксплуатацию стартовый стол для ракет-носителей тяжелого класса семейства "Ангара". Соответствующее разрешение получено дирекцией космодрома Восточный 8 декабря", - сказали там.

Площадь стартового стола составляет чуть больше 45 тыс. кв. м. Он является одним из самых современных и автоматизированных в мире.

Кроме стартового стола в рамках строительства стартового комплекса "Ангара" сданы в эксплуатацию еще 37 объектов. Среди них командный пункт, технологический блок кислорода и азота, хранилище кислорода и азота, эвакуационные тоннели и другие объекты.

Как подчеркнули в госкорпорации, при проектировании и строительстве стартового комплекса космического ракетного комплекса "Ангара" учитывались все технологические достижения последних десятилетий. Проект выполнен таким образом, что предполагает возможность параллельного строительства, монтажа и испытаний технологического оборудования.

"Всего на данный момент в рамках строительства стартового комплекса "Ангара" введено в эксплуатацию уже 70% сооружений. Оставшиеся вспомогательные сооружения планируется сдать до конца марта 2026 года", - рассказал руководитель дирекции космодрома Восточный Николай Новиков.