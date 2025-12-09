Спецкор ТАСС Зубрицкий подготовил более 100 новостей за время миссии на МКС

Алексей Зубрицкий рассказывал о том, какие эксперименты проводятся на российском орбитальном сегменте, что космонавты едят, как бреются и где можно найти пропавшие вещи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Спецкор ТАСС на Международной космической станции (МКС) космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий за время 73-й долговременной экспедиции подготовил свыше 100 новостей и 24 фото- и видеоматериала.

В должности руководителя корпункта Зубрицкий делился с читателями кадрами и впечатлениями повседневной жизни на станции, захватывающими дух видами из ее иллюминатора, увлекательными подробностями внекорабельной деятельности. Он рассказывал о том, какие эксперименты проводятся на российском орбитальном сегменте, что космонавты едят, как бреются и где можно найти пропавшие вещи.

ТАСС и госкорпорация "Роскосмос" 17 ноября 2021 года подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым в декабре того же года на МКС был открыт корпункт агентства. Первым сотрудником информагентства на орбитальной станции был космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, затем функции спецкоров ТАСС на МКС по очереди выполняли Олег Артемьев, Дмитрий Петелин, Олег Кононенко и Иван Вагнер. С апреля в орбитальном корпункте работал Алексей Зубрицкий, который 6 декабря передал руководство пунктом командиру 74-й долговременной экспедиции Сергею Кудь-Сверчкову.