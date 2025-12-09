Экипаж "Союза МС-27" прибыл в Звездный городок для реабилитации

Cпускаемый аппарат корабля совершил посадку в Казахстане в 08:04 мск

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 9 декабря. / ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким прибыли в Звездный городок, где им предстоит пройти реабилитацию после возвращения из космоса, передает корреспондент ТАСС.

Cпускаемый аппарат корабля "Союз МС-27" совершил посадку в Казахстане в 08:04 мск. Экипаж корабля отправился на станцию в апреле этого года. Продолжительность его работы составила 245 суток. За время полета члены экипажа провели множество научных исследований и экспериментов, ремонтно-восстановительных работ. Космонавты Роскосмоса Рыжиков и Зубрицкий совершили два выхода в открытый космос.