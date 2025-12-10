ФРГ и Норвегия намерены создать в космосе сеть из 75-100 спутников к 2029 году

Эта инициатива "подчеркивает стратегическую важность космической разведки" для Европы, отметили в немецкой компании Helsing

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Германская компания Helsing, которая является одним из лидеров в военных разработках с применением искусственного интеллекта, и норвежская Kongsberg планируют создать сеть из 75-100 космических спутников к 2029 году.

"Компания Helsing, крупнейшая в Европе в сфере оборонных технологий, и Kongsberg Defense & Aerospace подписали соглашение о сотрудничестве для ускорения реализации важнейших европейских космических возможностей", - говорится в заявлении Helsing. Эта норвежско-германская инициатива, как отметили в компании, является "прямым ответом на потребность Европы в усилении сдерживания и подчеркивает стратегическую важность космической разведки" .

Как подчеркнул соучредитель Helsing Гундберт Шерф, это позволит европейским армиям проводить разведку, наблюдение и обнаружение военных целей независимо от США. Также будут созданы совместное предприятие и производственный комплекс в Германии. Шерф утверждал, что нынешний конфликт на Украине "демонстрирует важность независимого от погодных условий обнаружения целей в космосе". Компания Hensoldt, которая также входит в консорциум, предоставит радары, радио- и оптические датчики. Спутники, произведенные Kongsberg, будут запущены на орбиту компанией Isar Aerospace со стартовой площадки в Норвегии.

В ноябре правительство Германии представило свою первую стратегию по обеспечению безопасности в космосе. Правительство ФРГ намерено обеспечить эффективную защиту своих спутников и коммуникационной техники в космосе и не допустить там гонки вооружений.

В конце сентября глава Минобороны ФРГ Борис Писториус объявил, что правительство Германии выделит до 2030 года в общей сложности €35 млрд на космические проекты и формирование архитектуры безопасности в космосе. Целью программы он тогда назвал создание надежных спутниковых систем, наземных станций, пусковых установок и их обслуживание. По мнению Писториуса, конфликты в будущем будут разворачиваться и на орбите.