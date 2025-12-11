NASA потеряло связь с аппаратом MAVEN на орбите Марса

Операторы MAVEN изучают проблему и ищут пути ее устранения

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) потеряло связь с космическим аппаратом MAVEN, находящимся на орбите Марса. Об этом сообщила организация в пресс-релизе.

"6 декабря космический аппарат NASA MAVEN, находящийся на орбите Марса, потерял связь с наземными станциями на Земле. Телеметрические данные с MAVEN демонстрировали штатную работу подсистем, прежде чем он скрылся за Красной планетой. После того как космический аппарат обогнул орбиту планеты, сеть NASA Deep Space Network не фиксировала никаких сигналов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы MAVEN изучают возникшую проблему и ищут пути ее устранения.

Космический аппарат MAVEN был запущен в ноябре 2013 года и вышел на орбиту Марса в сентябре 2014 года. Цель миссии - исследовать верхние слои атмосферы планеты, ионосферу и взаимодействие с Солнцем и солнечным ветром.