На Восточном собрали ступени ракеты "Союз-2.1б" для запуска спутников "Аист-2Т"

Пуск ракеты-носителя запланирован на 20 декабря

Редакция сайта ТАСС

© Роскосмос/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Ступени ракеты "Союз-2.1б", которая будет использоваться для запуска двух космических аппаратов "Аист-2Т", собраны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Роскосмоса.

"Произведена стыковка боковых и центрального блоков ракеты-носителя, которую готовят для запуска двух космических аппаратов "Аист-2Т" и иных космических аппаратов различного назначения. <…> Собранные в "пакет" блоки готовы к проведению пневмоиспытаний двигательных установок и автономным испытаниям системы измерения ракеты", - отметили в госкорпорации.

Аппараты "Аист-2Т" созданы для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания ее объемной модели. Два таких спутника смогут создавать цифровые модели местности и следить за чрезвычайными ситуациями.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" запланирован на 20 декабря.