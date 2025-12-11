Зубрицкий рассказал о лучших снимках, сделанных им как спецкором ТАСС

Космонавт за время 73-й долговременной экспедиции подготовил свыше 100 новостей и 24 фото- и видеоматериала

Редакция сайта ТАСС

Ураган "Мелисса" © Алексей Зубрицкий/ ТАСС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 11 декабря. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий рассказал о самых запоминающихся снимках, сделанных им в качестве спецкора ТАСС с борта Международной космической станции (МКС), передает корреспондент ТАСС из Центра подготовки космонавтов.

"Как мне кажется, один из самых запоминающихся снимков, которые удалось запечатлеть, это комета Lemmon. У нее такая орбита, что она встречается с Землей раз в несколько сотен лет, около 700 лет. И несколько раз удалось запечатлеть ураганы над Карибским бассейном и извержение вулканов на Камчатке. Одни из самых интересных и впечатляющих природных явлений, которые мне удалось наблюдать с орбиты. Очень красиво было. Хотя и разрушительно", - сказал Зубрицкий.

© ТАСС

Ранее сообщалось, что Зубрицкий за время 73-й долговременной экспедиции подготовил свыше 100 новостей и 24 фото- и видеоматериала.

ТАСС и госкорпорация "Роскосмос" 17 ноября 2021 года подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым в декабре того же года на МКС был открыт корпункт агентства. Первым сотрудником информагентства на орбитальной станции был космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, затем функции спецкоров ТАСС на МКС по очереди выполняли Олег Артемьев, Дмитрий Петелин, Олег Кононенко и Иван Вагнер. С апреля в орбитальном корпункте работал Алексей Зубрицкий, который 6 декабря передал руководство пунктом командиру 74-й долговременной экспедиции Сергею Кудь-Сверчкову.