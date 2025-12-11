Луна не помешает наблюдению звездопада Геминиды

Метеоритный поток достигнет пиковой мощности 14 декабря в 11:00 мск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Луна не помешает наблюдению звездопада Геминиды в ночь на 14 декабря, так как будет полной только на 26%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Лунная засветка и огни мегаполисов ухудшают наблюдение таких явлений, как пики метеорных потоков. Астрономы советуют уезжать за город, в места с открытым безоблачным небом.

"Условия наблюдения Геминид в 2025 году благоприятные. Луна прошла фазу последней четверти (11 декабря), стремится к новолунию и не помешает наблюдению метеоров. В ночь пика она будет полной на 26%", - сообщили ТАСС в организации.

Поток Геминиды, рожденный объектом 3200 Фаэтон, активен с 4 по 17 декабря. Своей пиковой мощности он достигнет 14 декабря в 11:00 мск, прогнозируют ученые. Начинать наблюдения можно уже с позднего вечера 13 декабря. Область появления ярких вспышек, которую называют радиантом, расположена вблизи яркой звезды Кастор в созвездии Близнецов.

"Радиант поднимается выше всего над горизонтом примерно в два часа по местному времени, поэтому наиболее благоприятные условия для наблюдений наступают после полуночи. Для северных наблюдателей радиант Геминид восходит уже ранним вечером и очень скоро достигает "полезной" высоты", - уточнили астрономы.

Геминиды будут видны над южным горизонтом в течение всей ночи. Астрономы ожидают до 120 метеоров-вспышек в час.