"Лаборатория Касперского" разработала защитное решение для спутника RUVDS

В пресс-службе компании рассказали, что за решение IT-задач в космическом аппарате отвечает отдельный микрокомпьютер Raspberry Pi Zero с частотой процессора 1GHz и 512MB оперативной памяти

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Специализированное решение для защиты спутника-платформы RUVDS разработала "Лаборатория Касперского". Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.

"Лаборатория Касперского" разработала для хостинг-провайдера RUDVS специализированное решение Kaspersky Endpoint Security for Linux (KESL) - Space Edition, которое поможет обеспечивать защиту спутника-платформы RUVDSSat1 на протяжении всей его миссии. Программное обеспечение создано на базе технологий KESL с учетом особых требований к производительности в условиях ограниченных вычислительных ресурсов на орбите", - отметили в "Лаборатории Касперского".

Как пояснили в компании, за решение IT-задач в космическом аппарате отвечает отдельный микрокомпьютер Raspberry Pi Zero с частотой процессора 1GHz и 512MB оперативной памяти. "Лаборатория Касперского" адаптировала технологии KESL под данную платформу, чтобы обеспечивать защиту полезной нагрузки, которую размещает на спутнике хостинг-провайдер RUVDS.

В компании добавили, что проект имеет научно-исследовательский характер и ориентирован на широкую массу экспертов и энтузиастов освоения космоса. Хостинг-провайдер при этом не исключает возможность предоставления вычислительных мощностей спутника на коммерческой основе, поскольку минимальный срок функционирования RUVDSSat1 на орбите составит один год. Запуск аппарата и его вывод на орбиту запланированы на конец 2025 года.

Генеральный директор RUVDS Никита Цаплин пояснил, что космические аппараты подвергаются таким же рискам, как и объекты инфраструктуры или частные вычислительные устройства на Земле. "В нашем новом проекте мы еще более открыты аудитории, потому вопросы кибербезопасности занимают в нашей повестке особое место. Мы рады сотрудничеству с "Лабораторией Касперского", уверен, совместная работа над проектом самым положительным образом скажется на обеих компаниях и поможет в разработке новых решений", - подчеркнул он.

Вице-президент "Лаборатории Касперского" по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова обратила внимание на то, что защита таких аппаратов, как спутник-платформа RUDVS, требует особого подхода, поскольку они обладают ограниченными вычислительными ресурсами. "Наше решение учитывает специфику ПО для автономных летательных аппаратов, в том числе это касается энергопотребления. Мы будем внимательно наблюдать за результатами проекта, чтобы использовать полученный опыт для развития наших технологий. Это позволит нам эффективнее защищать устройства с небольшими вычислительными мощностями, в частности IoT-приборы", - подчеркнула Кулашова.