На Солнце отмечается быстрое снижение уровня вспышечной активности

Около 70 вспышек, в том числе 15 вспышек класса М и одна - Х, зарегистрировали на Солнце с 8 по 10 декабря

© Официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Вероятность сильных вспышек на Солнце сохраняется, но уже вторые сутки регистрируется быстрое снижение уровня вспышечной активности. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"На Солнце вторые сутки регистрируется довольно быстрое снижение уровня вспышечной активности, пик которой пришелся на период с 8 по 10 декабря", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 8 по 10 декабря было зарегистрировано около 70 вспышек, в том числе 15 вспышек класса М и одна - Х. 11 декабря произошло только 12 вспышек, включая одну вспышку класса М, а 12 декабря зафиксировано 5 событий.

"В любом случае, как уже отмечено, вероятность сильных событий на Солнце в настоящий момент снизилась, хотя они и продолжают происходить", - отмечается в сообщении.

Повышенный уровень вспышечной активности привлекает внимание как из-за объективных обстоятельств - на Солнце сформировался крупнейший в этом году комплекс пятен, способный произвести события очень большой силы, так и из-за того, что прямо напротив крупных активных центров сейчас проходит траектория движения межзвездного объекта 3I/ATLAS, подытожили ученые.