ИКИ РАН: объект 3I/ATLAS не будет виден невооруженным взглядом

Для наблюдения ядра кометы понадобится телескоп с апертурой от 120 мм, сообщила лаборатория солнечной астрономии

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ NASA

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Объект 3I/ATLAS не получится разглядеть невооруженным взглядом даже при максимальном сближении с Землей 19 декабря. Об этом 12 декабря сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"По состоянию на сегодняшний день звездная величина 3I/ATLAS составляет около 11-12-й величины. Это означает, что для наблюдения хотя бы ядра кометы (слабой, слегка размытой "звезды") потребуются телескопы с апертурой от 120 мм и некоторый опыт обращения с ними", - говорится в сообщении. Специалисты лаборатории солнечной астрономии добавили, что для фотографий этого объекта, которые появляются в соцсетях, требуется объединить в одно изображение сотни снимков и обработать их в специальных программах.

Ученые подчеркнули, что 19 декабря выбрано в качестве даты максимального сближения 3I/ATLAS с Землей скорее с математической точки зрения. Они отметили, что объект уже находится в 271 млн км от земной поверхности, то есть практически на минимальном расстоянии. По их словам, через неделю его положение изменится незначительно - всего на 1% или 3 млн км. Затем 3I/ATLAS застынет на два-три дня над Землей на таком расстоянии, после чего начнет быстро удаляться в сторону Юпитера.

3I/ATLAS является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.