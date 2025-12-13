Китай запустил два спутника при помощи ракеты Kuaizhou-11

На орбиту вывели испытательный космический аппарат Di'er-5

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 13 декабря. /ТАСС/. КНР осуществила успешный запуск ракеты-носителя Kuaizhou-11 с двумя спутниками. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, старт был осуществлен в 09:08 по пекинскому времени (04:08 мск) с космодрома Цзюцюань на севере страны. Для Kuaizhou-11 это 4-я миссия.

Как уточняется, на орбиту вывели испытательный космический аппарат Di'er-5 вместе со спутником Xiwang-5-2.

Твердотопливная четырехступенчатая Kuaizhou-11 создана Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности. Она превышает 25 м в длину и способна доставить на низкую околоземную орбиту до 1,5 тонны полезного груза.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков.