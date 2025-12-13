Роскосмос: пуск ракеты-носителя "Протон-М" перенесли для устранения недочетов

Это не повлияет на запланированную научную программу, заявили в госкорпорации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Пуск ракеты‑носителя "Протон-М" перенесен для устранения недочетов, это не повлияет на запланированную научную программу. Об этом говорится в заявлении Роскосмоса.

"В ходе плановых предстартовых проверок всех систем диагностировано локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты. Пуск ракеты‑носителя перенесен для устранения недочетов. При этом перенос не повлияет на запланированную научную программу и все задачи будут выполнены", - сказано в сообщении.

Как заявил заместитель генерального директора Роскосмоса Иван Данилов, "фронт работы уже определен". "После проведения необходимых мероприятий продолжим подготовку ракеты‑носителя в штатном режиме", - отметил он.

Пуск "Протона-М" со спутником "Электро‑Л" №5 был запланирован на 15:20 мск 15 декабря.

О спутниках "Электро-Л"

Гидрометеорологические спутники "Электро-Л", находясь на геостационарной орбите, позволяют получать и обрабатывать многоспектральные снимки облачности и подстилающей земной поверхности всего наблюдаемого диска Земли, получать гидрометеорологические данные на орбите, выполнять телекоммуникационные функции в части распространения, обмена гидрометеорологическими и гелиогеофизическими данными, а также ретранслировать сигналы от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.

Первый спутник "Электро-Л" был запущен в январе 2011 года, в октябре 2016-го связь с ним была потеряна. "Электро-Л" №2 вышел на орбиту в 2015-м, а №3 - в 2019 году. Они продолжают работу в настоящий момент.