Подготовку к запуску аппарата "Бион М" №3 начнут в 2026 году

Специалисты планируют исследование факторов космического полета в условиях более жесткого радиационного воздействия

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Подготовка к запуску космического аппарата "Бион М" №3 начнется в 2026 году, сообщили в Роскосмосе.

"С 2026 года начнется подготовка к запуску "Биона М" № 3. Цель запуска - исследование факторов космического полета в условиях более жесткого радиационного воздействия. В отличие от аппарата "Бион М" № 2, новый спутник будет выведен на более высокую орбиту - примерно 800 км, но с тем же наклонением порядка 97 градусов", - информировали в госкорпорации.

Там подвели итоги полета аппарата "Бион М" № 2. Как подтвердила государственная комиссия, полет космического аппарата "Бион М" № 2 признан успешным. Все бортовые системы отработали в штатном режиме, а научная орбитальная программа выполнена в полном объеме. Отмечается, что результаты полета "Биона М" № 2 обладают высокой научной значимостью и служат фундаментом для дальнейших экспериментов в условиях космического пространства.

В Роскосмосе напомнили, что месячный полет "Биона М" № 2 прошел в августе - сентябре 2025 года. Спускаемый аппарат совершил плановую посадку в Оренбургской области. Основной целью миссии являлось комплексное исследование комбинированного воздействия невесомости и повышенного уровня космической радиации на живые организмы на системном, органном, клеточном и молекулярном уровнях. Спутник был выведен на орбиту с высоким наклонением, проходящую через высокие широты. Сейчас в лабораториях Института медико биологических проблем РАН продолжается детальный анализ полученных данных.