На Байконур прибыл полный комплект для замены кабины обслуживания

Заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов отметил, что ведется грунтование и дополнительная покраска изделия

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Полный комплект для замены кабины обслуживания на 31-й стартовой площадке после пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" 27 ноября прибыл на Байконур. Об этом сообщил заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

Как сообщали в Роскосмосе 27 ноября, после пуска был произведен осмотр места старта и выявлено повреждение ряда элементов стартового стола.

"Работы по восстановлению кабины и стартового комплекса идут полным ходом. С 1 декабря на космодром начали прибывать большегрузные машины с деталями кабины обслуживания. На сегодняшний момент прибыли все 18 машин. Сейчас ведется грунтование и дополнительная покраска изделия. К работам привлечены 130 сотрудников предприятий Роскосмоса ", - сказал Баранов журналистам.