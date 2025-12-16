Роскосмос определил зону для изучения Луны с помощью лунохода

Замдиректора департамента космических систем госкорпорации Денис Кутовой сообщил, что луноход-исследователь будет ездить и исследовать грунт

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Наиболее интересная точка для создания лунной базы уже определена, ее изучением займется луноход. Об этом сообщил заместитель директора департамента космических систем Роскосмоса Денис Кутовой.

"Луноход-исследователь будет ездить по уже выбранной области определенной на Луне - наиболее интересной с точки зрения создания лунной базы. Он там будет ездить и исследовать грунт", - сказал он в рамках программы "100 проектов будущего России".

Он подчеркнул, что сейчас госкорпорация закладывает "экспериментальный фундамент" для формулирования дальнейших целей по экспансии космоса человеком.