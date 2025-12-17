Обнаружено свечение, сопровождающее космические катастрофы

Такие события обычно связаны с гибелью очень массивных звезд, уточнили в МГУ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российские исследователи при помощи Глобальной сети телескопов-роботов МАСТЕР Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова обнаружили в космосе свечение, которое обычно сигнализирует о космической катастрофе - гибели очень крупной звезды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МГУ.

Так называемое оптическое послесвечение следует за гамма-всплеском - мощным и ярким выбросом энергии гамма-излучения во Вселенной.

"Как правило такие события (длительностью в гамма-диапазоне более двух секунд) связаны с гибелью очень массивных звезд", - сообщили корреспонденту ТАСС в МГУ.

Ученые из России зафиксировали свечение 25 ноября, через 11 минут после того, как спутник NASA Fermi обнаружил длинный гамма-всплеск GRB 251125B. Исследователи МГУ стали первыми, кто определил свечение. Позже их открытие было подтверждено независимыми наблюдениями астрономов обсерватории COLIBRI в Мексике.

"Телескоп МАСТЕР-Тунка обнаружил оптический источник со звездной величиной 18.2 в ту же самую минуту, когда была опубликована первая телеграмма <…> от спутника Fermi. Такая быстрая реакция имеет критическое значение для изучения природы этих космических катастроф", - отметил младший научный сотрудник лаборатории космического мониторинга Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ имени М. В. Ломоносова Аристарх Часовников, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Гамма-всплески остаются одними из самых интересных явлений в астрофизике, поскольку являются ярчайшими событиями во Вселенной. Ранние наблюдения гамма-всплесков в оптическом диапазоне критически важны для понимания механизмов излучения, пояснили в МГУ.

О сети телескопов

Глобальная сеть роботов-телескопов МАСТЕР создана в 2022 году под руководством профессора физического факультета, заведующего лабораторией космического мониторинга ГАИШ МГУ Владимира Липунова. Обсерватории сети сами планируют список объектов для наблюдения, наблюдают их и проводят первичную обработку.

Объекты сети расположены в России, ЮАР, Испании (Канарские острова), Мексике и Аргентине. Она оснащена собственным программным обеспечением, позволяющим выполнять непрерывную фотосъемку всего неба, сравнение снимков между собой и поиск новых объектов, а также уточнение координат объекта по данным, предоставленным другим телескопом. МАСТЕР также взаимодействует с гравитационно-волновыми лабораториями и нейтринными обсерваториями, осуществляя поддержку практически всех крупных астрофизических экспериментов.