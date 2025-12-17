Космонавты Роскосмоса начали зачетные тренировки на тренажерах Российского сегмента МКС

Первым тренировку прошел Арутюн Кивирян, которому предстояло продемонстрировать свои навыки в условиях, приближенных к типовому рабочему дню на борту космической станции

Космонавт-испытатель Роскосмоса Арутюн Кивирян © Максим Григорьев/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса открытого набора 2021 года приступили к зачетным тренировкам на тренажерах Российского сегмента Международной космической станции (РС МКС). Об этом сообщили в госкорпорации.

"У космонавтов Роскосмоса открытого набора 2021 года - Арутюна Кивиряна, Александра Колябина и Сергея Тетерятникова - начались зачетные тренировки на тренажерах Российского сегмента МКС. В течение полугода под руководством специалистов Центра подготовки космонавтов они занимались комплексной подготовкой к работе на российском сегменте станции. Теперь пришло время показать свои знания и навыки", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что первым тренировку прошел Кивирян, которому предстояло продемонстрировать свои навыки в условиях, приближенных к типовому рабочему дню на борту космической станции. "Мы достаточно глубоко изучили все бортовые системы РС МКС, прошли много тренировок и подошли к зачетной тренировке, в рамках которой я буду обслуживать бортовые системы, работать с компьютерными сетями, парировать нештатные ситуации и отрабатывать действия в аварийных ситуациях", - рассказал космонавт о подготовке.

Начальник лаборатории комплексной подготовки по РС МКС Центра подготовки космонавтов Михаил Анацкий добавил, что была проведена штатная работа с бортовыми системами, регламентные и ремонтно-восстановительные операции, а также оценивалась способность космонавта идентифицировать нештатные ситуации и действовать в аварийных случаях.

В госкорпорации подчеркнули, что инструкторы высоко оценили готовность Кивиряна, а в ближайшее время зачетную тренировку пройдут Колябин и Тетерятников.