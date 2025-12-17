Конгресс США утвердил кандидатуру миллиардера Айзекмана на пост главы NASA

В поддержку Джареда Айзекмана выступили 67 сенаторов, против проголосовали 30

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Сенат Конгресса США утвердил повторно выдвинутую президентом страны Дональдом Трампом кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Трансляцию голосования в верхней палате американского законодательного органа вел телеканал C-SPAN.

В поддержку кандидатуры Айзекмана выступили 67 сенаторов, против проголосовали 30. Таким образом, кандидатура утверждена. Как ожидается, в ближайшее время Айзекман будет приведен к присяге в качестве нового главы NASA.

Трамп 4 ноября повторно выдвинул Айзекмана кандидатом на эту должность. Ранее в 2025 году он уже выдвигал его кандидатуру, которую 30 апреля поддержал комитет Сената Конгресса США по коммерции, науке и транспорту. Ожидалось, что итоговое голосование по вопросу о его назначении пройдет в Сенате в июне. Однако 31 мая американский лидер заявил об отзыве кандидатуры Айзекмана, которого американские СМИ называли ставленником миллиардера Илона Маска. Временно исполняющим обязанности главы NASA был назначен министр транспорта США Шон Даффи.

В сентябре 2024 года Айзекман принял участие в первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn. В ходе полета в качестве капитана корабля Crew Dragon он вместе с инженером Сарой Джиллис осуществил первый в истории выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос.