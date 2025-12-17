Медведев назвал космос приоритетом научно-технологического развития для РФ

Россия остается великой космической державой, подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Освоение космоса является для России приоритетом стратегии научно-технологического развития, так как РФ остается великой космической державой. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию в "Сколково".

"Наша страна остается великой космической державой. И это не фигура речи, это, собственно, действительно именно так. Но, тем не менее, весь мир развивается, поэтому мы тоже обязаны это делать. Дальнейшее освоение космоса остается приоритетом в стратегии научно-технологического развития нашей страны", - сказал Медведев.

По его словам, из-за важности темы стратегическому прогнозированию в сфере перспективных космических технологий и сервисов уделили особое внимание на заседании. Видео с речью опубликовано в соцсетях Медведева.