Маск заявил, что SpaceX вывела на орбиту и управляет более 9 тыс. спутников

Это вдвое больше, чем общее количество всех остальных запущенных компаниями во всем мире спутников, подчеркнул Илон Маск

© AP Photo/ John Raoux

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что его компания управляет более чем 9 тыс. спутников на орбите - больше, чем все компании в мире.

"У SpaceX сейчас [активны] более 9 тыс. спутников на орбите Земли", - написал Маск в X.

Он добавил, что это вдвое больше, чем общее количество всех остальных запущенных компаниями во всем мире спутников.

По данным сервиса Satellitemap, с 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 10,7 тыс. спутников. Из них, по состоянию на 17 декабря, активны почти 9,4 тыс. На втором месте британская компания OneWeb, запустившая 656 спутников. За ней следует американская компания Planet Labs, которая вывела на орбиту 644 аппарата.

Starlink - проект глобальной спутниковой системы связи SpaceX. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг.