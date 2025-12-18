Роскосмос описал для незрячих процесс запуска ракеты с Байконура

Текст тифлокомментария озвучили народный артист РФ Владимир Машков и заслуженный артист России Леонид Агутин

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Процесс запуска ракеты-носителя с Байконура впервые в истории был описан для незрячих с помощью тифлокомментирования. Об этом рассказали в госкорпорации "Роскосмос".

"Впервые в истории незрячие и слабовидящие люди получили возможность "увидеть" пуск ракеты с космодрома Байконур и ознакомиться с одним из модулей Международной космической станции (МКС) благодаря тифлокомментированию. Эта методика позволила перевести визуальную информацию в лаконичные и точные словесные описания, открывая мир космической техники для тех, кто лишен возможности видеть", - рассказали в госкорпорации. Там пояснили, что благодаря проекту незрячие люди смогут вообразить ракету высотой с 17-этажный дом, ее металлический корпус с рельефными стыками и мощные конусы-ускорители.

Текст тифлокомментария подготовили специалисты программы "Особый взгляд" благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" совместно со специалистами Роскосмоса. Текст озвучили народный артист РФ Владимир Машков и заслуженный артист РФ Леонид Агутин. Космонавты Петр Дубров и Сергей Кудь-Сверчков поделились своими ощущениями о подготовке к старту и выходах в открытый космос. Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов, находясь на МКС, впервые в мире выступили в роли тифлокомментаторов, описывая виды планеты с орбиты.

Для музыкального сопровождения использованы части неосимфоний о космосе и человечестве "Сингулярность", "Знамя мира", "Гимн мира" российского композитора Тиграна Джагера.

Подготовка проекта заняла два месяца, а первый видеоролик вышел 15 октября - в Международный день белой трости (символ незрячего человека).