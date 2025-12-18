Эксперт Седлецкий заявил о безопасности полетов по высокоширотной орбите

Все биологические объекты, которые были запущены, вернулись на землю в прекрасном состоянии, заявил начальник лаборатории целевых полезных нагрузок и средств медицинского контроля Института медико-биологических проблем РАН

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Эксперименты с живыми организмами на спутнике "Бион-М" №2 показали, что полеты по высокоширотной орбите безопасны для пилотируемых миссий. Об этом заявил начальник лаборатории целевых полезных нагрузок и средств медицинского контроля Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Владислав Седлецкий.

"Все биологические объекты, которые были запущены, вернулись на землю в прекрасном состоянии. <…> В общем, мы с честью туда слетали и сейчас можем сказать, что эта орбита безопасна. По крайней мере, все биологические объекты, повторюсь, вернулись в прекрасном состоянии, пробыв месяц на данной орбите", - сказал он.

Ранее Роскосмос признал успешным эксперимент с живыми организмами на спутнике "Бион-М" №2.

В госкорпорации напомнили, что месячный полет "Биона-М" № 2 прошел в августе - сентябре 2025 года. Все бортовые системы отработали в штатном режиме, а научная орбитальная программа была выполнена в полном объеме. Отмечается, что результаты полета "Биона-М" № 2 обладают высокой научной значимостью и служат фундаментом для дальнейших экспериментов в условиях космического пространства.

Спускаемый аппарат совершил плановую посадку в Оренбургской области. Основной целью миссии являлось комплексное исследование комбинированного воздействия невесомости и повышенного уровня космической радиации на живые организмы на системном, органном, клеточном и молекулярном уровнях. Спутник был выведен на орбиту с высоким наклонением, проходящую через высокие широты. В лабораториях ИМБП РАН продолжается детальный анализ полученных данных.