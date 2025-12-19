Blue Origin впервые отправит в суборбитальный полет человека на инвалидной коляске

В состав миссии также войдут инвесторы Джоуи Хайд и Адонис Пурулис, аэрокосмический инженер Ханс Кенигсманн, предприниматель Нил Милч и специалист в области компьютерных технологий Джейсон Стэнселл

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Компания Blue Origin первые включила человека на инвалидной коляске в состав миссии, которая отправится в суборбитальный полет.

Как сообщила компания, ракета New Shepard стартует с космодрома в районе города Ван-Хорн (штат Техас) 20 декабря. В экипаж миссии NS-37 войдут шесть человек, одним из них будет инженер Европейского космического агентства Микаэла Бентхаус. В 2018 году она попала в аварию и серьезно повредила спинной мозг.

Вместе с ней суборбитальный полет совершат инвесторы Джоуи Хайд и Адонис Пурулис, аэрокосмический инженер Ханс Кенигсманн, предприниматель Нил Милч и специалист в области компьютерных технологий Джейсон Стэнселл. В ходе полета капсула с экипажем пересечет линию Кармана - условную границу космоса на высоте 100 км - и вернется на Землю с помощью парашютной системы.

Blue Origin была основана американским предпринимателем Джеффом Безосом. С помощью корабля New Shepard компания предоставляет услуги на рынке суборбитального туризма, конкурируя с Virgin Galactic, где стоимость билета составляет $600 тыс. за место. Точная цена билета на New Shepard не разглашается. Всего за время действия программы полет совершили порядка 80 человек.