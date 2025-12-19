Путин заверил, что межзвездная комета 3I/ATLAS никакой угрозы Земле не несет

В случае необходимости можно "послать ее к Юпитеру", отметил президент

Редакция сайта ТАСС

Комета 3I/ATLAS © NASA/ European Space Agency via AP

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Межзвездная комета 3I/ATLAS не несет никакой угрозы Земле, так как находится слишком далеко от нее. А в случае необходимости можно "послать ее к Юпитеру", отметил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

Читайте также

Корабль, комета, инопланетное оружие: что за объект 3I/ATLAS

"Луна от нас находится на расстоянии 400 тыс. км, а объект, о котором вы говорите, находится на расстоянии сотен миллионов километров. Я не думаю, что он представляет для нас какую-то угрозу, - подчеркнул российский лидер. - Пошлем его к Юпитеру! И к началу следующего года комета покинет Солнечную систему".

По словам главы государства, российские ученые держат на контроле данный вопрос и "знают, что там происходит". Причем, напомнил Путин, данная комета имеет иное происхождение, нежели уже привычные кометы, поэтому и ведет себя иначе: "Там другая оболочка, и, когда она приближается ближе к Солнцу, на ее поверхности происходят несколько другие процессы, в том числе и в хвосте этой кометы, по-другому там что-то выглядит".

3I/ATLAS является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.