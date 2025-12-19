Астроном Борисов: комета, о которой спросили Путина, может раскрыть тайну рождения планет

3I/ATLAS - это вторая за всю историю науки человечества межзвездная комета, и уже этим она очень интересна, отметил астроном-любитель

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Межзвездная комета 3I/ATLAS, которая в пятницу находится на минимальном расстоянии от Земли, предположительно, может помочь в разгадке того, как формируются планеты в различных звездных системах, в том числе пригодные для жизни, сообщил ТАСС астроном-любитель Геннадий Борисов, несколько лет назад первым за всю историю наблюдений открывший подобный объект.

Читайте также

Корабль, комета, инопланетное оружие: что за объект 3I/ATLAS

Во время программы "Итоги года" одна из журналистов спросила президента РФ Владимира Путина о межзвездной комете 3I/ATLAS, уточнив, не является ли объект космическим кораблем или в целом объектом искусственного происхождения. Президент в шутку назвал его российским секретным оружием. А потом заверил, что комета не несет никакой угрозы Земле, так как находится слишком далеко от нее, а в случае необходимости можно "послать ее к Юпитеру".

"Это [3I/ATLAS] - вторая за всю историю науки человечества межзвездная комета, и уже этим она очень интересна. Живя в Солнечной системе, мы задаем себе вопрос: откуда взялась жизнь на нашей планете, была она занесена из космоса или же здесь образовалась, и как выглядят другие планеты в других звездных системах? И чтобы посмотреть, как там, на других планетах, нужно куда-то лететь много лет, потом назад… А тут вещество из других систем прилетело к нам - бери и изучай: какие вещества в других системах, что это за объект, может быть, как он был выброшен из своей системы, как долго он летел", - рассказал Борисов.

Однако, по его словам, на данный момент на Земле не изобретено технологий, которые позволили бы взять пробы с такого объекта. Дело в том, что межзвездная комета движется намного быстрее обычных, благодаря чему не остается ни в одной из систем - сила притяжения звезд слишком мала, чтобы затормозить и "захватить" объект с такой скоростью. Хотя, напомнил он, посадить зонд на комету, обращающуюся внутри Солнечной системы, людям уже удавалось.

Астроном отметил, что версия про корабль инопланетян - это чья-то попытка сделать себе имя или заработать деньги на громких, но абсурдных высказываниях. Борисов добавил, что он бы сам спросил у руководства страны не об НЛО, а о том, будут ли когда-то ученых за реальные достижения чествовать так же, как актеров или спортсменов.

Как открывают межзвездные объекты

3I/ATLAS является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.

Борисов отметил, что наблюдать за таким телом пока - редчайшая возможность.

"В Солнечной системе уже открыто 1,5 млн астероидов <...>и всего три межзвездных объекта (астероид и две кометы - прим. ТАСС). Вот и пойми, как часто они прилетают: то ли три случайно за достаточно короткий период, и теперь их никогда больше не будет, или же мы их теперь сможем каждые несколько лет наблюдать. Никто не знает, так как для того, чтобы понять это, нужно иметь обширную статистику, большое количество наблюдаемых объектов", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что при первом обнаружении идентифицировать комету как межзвездную невозможно, только через несколько ночей это становится понятно из расчета параметров ее движения.

"Я открыл комету самодельным телескопом - в этот раз [американская роботизированная система] ATLAS. У меня открыто 16 комет, 15 из которых летают внутри Солнечной системы, а одна - межзвездная. Но то, что она межзвездная, стало понятно после регистрации объекта, когда за ней несколько ночей наблюдали разные обсерватории", - уточнил собеседник агентства.