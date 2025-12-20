Запуск Crew Dragon с космонавтом Федяевым пройдет не ранее 15 февраля 2026 года

В экипаж также войдут американские астронавты Джессика Меир и Джек Хэтэуэй

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Запуск к Международной космической станции (МКС) корабля Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым планируется не ранее 15 февраля 2026 года. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Четыре члена экипажа из трех космических агентств направятся к МКС в составе миссии Crew-12 не ранее 15 февраля 2026 года", - говорится в заявлении NASA.

В экипаж также войдут американские астронавты Джессика Меир и Джек Хэтэуэй и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.

Федяев - летчик-космонавт, Герой России. Зачислен в отряд космонавтов 25 апреля 2013 года. 2 марта 2023 года совершил свой первый полет на пилотируемом корабле Crew Dragon в качестве специалиста миссии Crew-6 и бортинженера МКС-69. В 2023 году награжден медалью Юрия Гагарина.