Космонавт Кудь-Сверчков показал двуглавый Эльбрус с орбиты

Это прекрасное место для альпинистских восхождений круглый год, отметил спецкор ТАСС на МКС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Спецкор ТАСС на Международной космической станции (МКС), космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков снял вид из космоса на гору Эльбрус, стратовулкан на Большом Кавказе и высшую точку России и Европы.

"Отличительная особенность Эльбруса, которую из космоса заметно сразу - два конуса, говорящие о его вулканическом прошлом. В настоящее время вулкан считается потухшим, его вулканическая активность закончилась несколько тысяч лет назад. Это прекрасное место для альпинистских восхождений круглый год. А зимой и весной - еще и отличное место для горнолыжного отдыха. Я не раз бывал на его склонах и с удовольствием приеду еще раз. Но это будет еще не скоро. А пока любуюсь с высоты!" - сказал космонавт.

Восхождение в горы - одно из увлечений Кудь-Сверчкова. Космонавт ходил в горы на Кавказе, на Алтае, в Таджикистане, Турции. "Конечно, хотелось бы побывать во многих других горных районах мира - в Непале, например. Горы никого не оставляют равнодушными. Кто-то идет сюда за красивыми видами и созерцанием, кто-то - за риском и испытанием себя, кто-то - и за тем, и другим. Восхождения и маршруты хороши тем, что люди тут проявляются такими, какие они есть на самом деле, со всеми их чертами и свойствами", - считает он.