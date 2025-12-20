Луна не помешает наблюдению звездопада в самую длинную ночь 2025 года

Ожидается около 10 метеоров в час, сообщили в пресс-службе Московского планетария

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Свет от Луны, которая будет полной всего на 6%, не помешает наблюдению пика метеорного потока Урсиды в ночь на понедельник, 22 декабря. Темная часть этих суток станет самой продолжительной в 2025 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"Метеорные потоки наблюдают невооруженным глазом. Для этого крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки. <…> Условия наблюдения Урсид в 2025 году - благоприятные. Луна вблизи новолуния (20 декабря) не помешает наблюдению метеоров", - сказали ТАСС астрономы, добавив, что она будет полной только на 6%.

Метеорный поток Урсиды из созвездия Малой Медведицы наблюдается ежегодно с 17 декабря до 25-27 декабря. В это время Земля пролетает через шлейф частиц, оставленных кометой 8P/Туттля (8P/Tuttle) - родоначальницей потока.

"Урсиды - самый северный метеорный поток и наблюдать его можно только из Северного полушария Земли в течение всей ночи над северным горизонтом. В России при ясной погоде его можно увидеть на всей территории России. Ожидается около 10 метеоров в час", - уточнили в планетарии.

Комета 8P/Туттля обращается вокруг Солнца за 13,6 года. В декабре 2048 года она пройдет на минимальном расстоянии от Земли (26 250 898 км) за период с 2014 по 2100 гг.