Космонавт Кудь-Сверчков рассказал, сколько длится "ночь" на МКС

Теневой участок на орбите продолжается всего около 40 минут, рассказал спецкор ТАСС

© Сергей Кудь-Сверчков/ ТАСС

МКС, 22 декабря. /ТАСС/. Спецкор ТАСС на Международной космической станции (МКС), космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков показал кадры Земли в самую длинную в Северном полушарии ночь в году, отметив, что на орбите "ночь" длится всего 40 минут.

"На кадрах - всего один из 16 ночных пролетов за сутки. Пока Земля делает один оборот вокруг своей оси, МКС успевает облететь планету 16 раз. Каждый виток вокруг Земли МКС совершает за 90 минут. То есть за полтора часа на орбите свет и тень сменяют друг друга. Теневой участок длится около 40 минут", - пояснил космонавт.

Он уточнил, что в начале кадров - города Юго-Восточной Азии, потом яркие огни Китая. В конце - полярное сияние над севером Восточной Сибири и рассвет над Приморьем.

21 декабря наблюдалось зимнее солнцестояние, продолжительность ночи в Северном полушарии Земли была максимальной. Так, в Москве ночь длилась 17 часов, а день - 7. Самым коротким в России световой день был в Полярных Зорях Мурманской области - 18 минут, а самым длинным - в самом южном городе России - дагестанском Дербенте, его продолжительность составила 9 часов 7 минут.