На Земле ближайшие три дня возможны магнитные бури

Глобально уровень геомагнитной активности оценивается как умеренный
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Геомагнитная обстановка будет осложнена с 22 по 24 декабря из-за начала воздействия корональной дыры, на Земле возможны магнитные бури уровня G2. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Геомагнитная обстановка с понедельника по среду будет осложнена из-за начала воздействия на Землю крупной корональной дыры", - говорится в сообщении.

Корональная дыра имеет сложную форму, поэтому геомагнитный прогноз на ближайшие дни довольно неустойчив. "Возможны как умеренные возмущения, если к планете придут потоки плазмы из средней части дыры, где наблюдаются большие разрывы, так и продолжительные бури уровня около G2, если в плоскость планет опустится поток плазмы из расположенной выше области "сплошной черноты", - отмечается в сообщении

Глобально уровень геомагнитной активности оценивается как умеренный, уточняют специалисты. 

