Ступень многоразовой ракеты "Чанчжэн-12А" не смогла вернуться после запуска

По информации издания "Кэчуанбань жибао", цель по выводу второй ступени на орбиту была достигнута

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Китай впервые осуществил запуск многоразовой ракеты-носителя "Чанчжэн-12А" (CZ-12A, Long March 12A), однако ее первая ступень не смогла благополучно вернуться на пусковую площадку. Об этом сообщило издание "Кэчуанбань жибао".

В ходе полета была достигнута цель по выводу второй ступени на орбиту. "Однако проверка возможности возвращения первой ступени не дала ожидаемых результатов", - уточняет издание.

Этот запуск позволил получить ценные данные и практический опыт для последующих технологических усовершенствований, пишет "Кэчуанбань жибао".

Ракета-носитель "Чанчжэн-12А" использует жидкое кислородно-метановое топливо. Она имеет две ступени, первая предназначена для повторного использования. Ракета-носитель создана Шанхайской академией космических технологий.