Ступень многоразовой ракеты "Чанчжэн-12А" не смогла вернуться после запуска
ШАНХАЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Китай впервые осуществил запуск многоразовой ракеты-носителя "Чанчжэн-12А" (CZ-12A, Long March 12A), однако ее первая ступень не смогла благополучно вернуться на пусковую площадку. Об этом сообщило издание "Кэчуанбань жибао".
В ходе полета была достигнута цель по выводу второй ступени на орбиту. "Однако проверка возможности возвращения первой ступени не дала ожидаемых результатов", - уточняет издание.
Этот запуск позволил получить ценные данные и практический опыт для последующих технологических усовершенствований, пишет "Кэчуанбань жибао".
Ракета-носитель "Чанчжэн-12А" использует жидкое кислородно-метановое топливо. Она имеет две ступени, первая предназначена для повторного использования. Ракета-носитель создана Шанхайской академией космических технологий.