На Солнце возможен слабый рост вспышечной активности

За прошедшие сутки на Земле наблюдались краткосрочные возмущения и слабые магнитные бури

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Слабый рост вспышечной активности на Солнце возможен из-за роста площади солнечных пятен, но существенного влияния на космическую погоду это не окажет. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"В течение прошедших суток наблюдался постепенный рост площади солнечных пятен, что может привести сегодня к некоторому росту вспышечной активности. Наиболее значимые группы солнечных пятен собраны в данный момент в правой (восточной) части Солнца, откуда почти не могут оказывать воздействие на Землю. В целом, несмотря на восходящие тренды, уровень вспышек на Солнце остается низким и какого-то заметного влияния на космическую погоду не оказывает", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что за прошедшие сутки на Земле наблюдались краткосрочные возмущения и слабые магнитные бури. Уточняется, что геомагнитная обстановка 23 декабря сохранится на текущем уровне из-за воздействия на Землю крупной корональной дыры.