Эксперт Железняков объяснил падение Hanbit-Nano отсутствием опыта разработчика

Историк космонавтики напомнил о неудачах Илона Маска

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Крушение первой южнокорейской коммерческой ракеты-носителя Hanbit-Nano было ожидаемым, поскольку у компании-разработчика мало опыта в сфере создания авиационно-космической техники. Такое мнение ТАСС высказал историк космонавтики Александр Железняков.

"Это был первый пуск новой ракеты-носителя, которая разработана частной южнокорейской компанией Innospace. Как часто бывает, новые разработки, особенно если они осуществляются компаниями, не имеющими опыт в создании ракет-носителей, сопровождаются всевозможными огрехами и неудачами. Так было и у Илона Маска, когда он создавал свой первый Falcon, у многих китайских компаний и у других стартапов. Так что это, можно сказать, ожидаемый результат", - сказал он.

Ранее стало известно, что на бразильском космодроме Алкантара после запуска упала ракета-носитель Hanbit-Nano. Она была разработана южнокорейской компанией Innospace, основанной в 2017 году.

Этот запуск должен был стать первым коммерческим для южнокорейской частной космической компании. На борту Hanbit-Nano было пять спутников, целевая орбита находилась на высоте 300 км. Запуск ракеты переносился трижды, первоначально он должен был состояться 22 ноября.