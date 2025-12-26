Китай запустил группу спутников связи SatNet

При запуске была использована ракета-носитель CZ-8A

ПЕКИН, 26 декабря. /ТАСС/. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) осуществила успешный запуск 17-й группы низкоорбитальных спутников связи SatNet. Об этом компания сообщила на своей странице в социальной сети WeChat.

Старт состоялся в пятницу в 07:26 по пекинскому времени (02:26 мск) на коммерческой площадке космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань). При запуске была использована ракета-носитель CZ-8A. Для этой серии это 620-ая по счету миссия.

CZ-8A - двухступенчатая ракета на водородно-кислородном топливе с диаметром обтекателя 5,2 м, достигающая в длину 50,5 м. Она способна доставить на низкую околоземную орбиту 9,8 тонн груза (3,5 тонн на геостационарную переходную орбиту). По сравнению с CZ-8 эта усовершенствованная модель имеет модернизированную первую и укрупненную вторую ступень с новым двигателем YF-75H, созданным на основе аналога, использовавшегося в CZ-5. Это ее шестой запуск, все они были осуществлены в 2025 году.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 космических запусков.